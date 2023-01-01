У НАТО зробили новий прогноз щодо війни в Україні

У НАТО зробили новий прогноз щодо війни в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.

Про це він заявив в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke.

"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.

Генсек наголосив: якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

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Теги: НАТО
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