У НАТО зробили новий прогноз щодо війни в Україні

Єнс Столтенберг зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.



Про це він



"Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.



Генсек наголосив: якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генсек НАТОзазначив, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.Про це він заявив в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke."Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони тільки починаються. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав він.Генсек наголосив: якщо українці припинять боротьбу, то програють Росії.

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