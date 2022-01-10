На скільки збільшаться мінімальна пенсія та зарплата у 2024

В Україні з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія зросте до 2361 грн. Середня пенсія після індексації має підвищитись до 6 тисяч грн.Про це повідомив Прем'єр-міністр УкраїниЦе пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік.Згідно з проєктом, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн.Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 грн, тобто порівняно з 2023 роком — на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).Також в 2024 році двічі зросте мінімальна зарплата:• з 1 січня 2024 року — до 7100 грн;• з 1 квітня 2024 року — до 8000 грн.«Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень», — повідомив Денис Шмигаль.Середня пенсія в 2023 році становить 5311 грн. За рік вона збільшилась на 874 грн, або майже на 20%.