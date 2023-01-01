На війні з російськими окупантами загинули двоє Героїв з Луцька

На війні з російськими окупантами загинули двоє Героїв з Луцька
Захищаючи Україну, загинули двоє військових з Луцька Віталій Велічко та Ігор Дуплій.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Велічко Віталій Юрійович, 08.07.1994 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія-електрика інженерно-аеродромного взводу аеродромно-експлуатаційної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення.

Старший солдат загинув 11.09.2023 року, під час виконання бойового завдання, поблизу населеного пункту Новомайорське Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Лучанин Дуплій Ігор Анатолійович, 05.09.1975 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду старшого стрільця механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.

Старший солдат загинув 28.03.2022 року, під час виконання бойового завдання, в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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