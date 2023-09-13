Всі країни Балтії закрили в’їзд автомобілям з російською реєстрацією





Про це повідомляє Маргус Тсахкна у соцмережі Х.



"Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги", - йдеться в повідомленні.



Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами.



"Мета санкцій проти росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.



Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій", – цитує міністра внутрішніх справ Лаурі Ляєнеметса ERR.



У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.



8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з росії.



Там уточнили, що



Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.



Слідом за Литвою про таке рішення оголосила Латвія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 13 вересня, з 10.00 ранку Естонія заборонила в'їзд автомобілів з номерами російської федерації, таким чином всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністра закордонних справу соцмережі Х."Відсьогодні, точніше, за 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, допоки Україна не доб'ється перемоги", - йдеться в повідомленні.Таким чином Естонія виконає рекомендації Європейської комісії, за якими країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з російськими номерами."Мета санкцій проти росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів.Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження найефективніші за умови спільного запровадження санкцій", – цитує міністра внутрішніх справERR.У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з росії.Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.Литва після пояснення Єврокомісії попередила, що припиняє впускати авто з російською реєстрацією, крім тих, що їдуть транзитом до Калінінградської області.Слідом за Литвою про таке рішення оголосила Латвія.

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