У громадян росії при в'їзді до ЄС конфісковуватимуть автомобілі та цінні речі
Сьогодні, 06:44
Громадяни росії, які спробують перетнути кордон з Європейським союзом, можуть позбутися власних автомобілів, смартфонів, ноутбуків та інших цінних речей. Оскільки такі правила набули чинності після продовження санкцій ЄС проти росії в липні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Єврокомісії.
У документі йдеться про те, що якщо росіяни в'їжджають на власному автотранспорті, то тепер за нормативами ЄС - це вважатиметься нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт буде конфісковано незалежно від того, з якими цілями і на який термін ввозиться транспортний засіб.
Крім цього, у громадян рф можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки та мобільні телефони.
Жителям росії, які хочуть в'їхати в ЄС, заборонено ввозити такі категорії товарів:
товари зі шкіри та хутра;
напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння;
туалетний папір, шампуні та зубні пасти;
фотокамери.
Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування і використання яхт.
Санкції ЄС проти росії
ЄС запроваджує санкції проти росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.
Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків рф від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів до України ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.
Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти росії, які були запроваджені у відповідь на агресію в Україні. Вони діятимуть ще не менше шести місяців.
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Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Єврокомісії.
У документі йдеться про те, що якщо росіяни в'їжджають на власному автотранспорті, то тепер за нормативами ЄС - це вважатиметься нелегальним імпортом. Відповідно, такий транспорт буде конфісковано незалежно від того, з якими цілями і на який термін ввозиться транспортний засіб.
Крім цього, у громадян рф можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки та мобільні телефони.
Жителям росії, які хочуть в'їхати в ЄС, заборонено ввозити такі категорії товарів:
товари зі шкіри та хутра;
напівдорогоцінне і дорогоцінне каміння;
туалетний папір, шампуні та зубні пасти;
фотокамери.
Заборона також поширюється на ввезення причепів і напівпричепів для перевезення будь-яких вантажів, а також транспортування і використання яхт.
Санкції ЄС проти росії
ЄС запроваджує санкції проти росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.
Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків рф від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів до України ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.
Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти росії, які були запроваджені у відповідь на агресію в Україні. Вони діятимуть ще не менше шести місяців.
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