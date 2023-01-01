Найближчим часом росія розпочне масову мобілізацію: показники можуть становити до 700 тисяч, – Генштаб
Сьогодні, 08:40
Очікується, що незабаром в росії та на окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники, за різними оцінками, можуть становити від 400 до 700 тисяч.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на 11 вересня.
«Окремі документи з цього приводу вже потрапили в мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано як "загороджувальні загони" позаду російських військ», — йдеться в повідомленні.
При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними, додали в Генштабі.
«На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни — жителі регіонів рф, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон», — вказано у зведенні.
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Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу станом на 11 вересня.
«Окремі документи з цього приводу вже потрапили в мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано як "загороджувальні загони" позаду російських військ», — йдеться в повідомленні.
При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними, додали в Генштабі.
«На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни — жителі регіонів рф, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон», — вказано у зведенні.
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