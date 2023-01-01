Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки

Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки
Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», — сказала Ганна Маляр. І додала, що українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Збройні сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, сказала Маляр.

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Теги: Опитне
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