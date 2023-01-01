Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки
Сьогодні, 09:00
Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.
Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», — сказала Ганна Маляр. І додала, що українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.
Збройні сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, сказала Маляр.
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Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.
«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», — сказала Ганна Маляр. І додала, що українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.
Збройні сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, сказала Маляр.
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