Українські воїни звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки

Українські захисники звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, що на Донеччині.Про це повідомила заступниця Міністра оборони Українипід час включення з Military Media Center.«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», — сказала Ганна Маляр. І додала, що українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.Збройні сили України зараз закріплюються у тих районах, де вони мали успіх, сказала Маляр.