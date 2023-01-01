Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні





Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:



• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,

• танків − 4 560 (+6) од,

• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,

• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,

• РСЗВ − 760 (+0) од,

• засобів ППО − 512 (+3) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 316 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,

• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,

• кораблів/катерів − 19 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,

• спеціальної техніки − 877 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,• танків − 4 560 (+6) од,• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,• РСЗВ − 760 (+0) од,• засобів ППО − 512 (+3) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,• кораблів/катерів − 19 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,• спеціальної техніки − 877 (+5) од.Дані уточнюються.

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