Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:24
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу захисники знищили 580 загарбників, 12 ББМ та 6 танків ворога.
Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
• танків − 4 560 (+6) од,
• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
• РСЗВ − 760 (+0) од,
• засобів ППО − 512 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів − 19 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
• спеціальної техніки − 877 (+5) од.
Дані уточнюються.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook вранці 11 вересня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:
• особового складу − близько 269 210 (+580) осіб,
• танків − 4 560 (+6) од,
• бойових броньованих машин − 8 767 (+12) од,
• артилерійських систем − 5 839 (+28) од,
• РСЗВ − 760 (+0) од,
• засобів ППО − 512 (+3) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 316 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 628 (+35) од,
• крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
• кораблів/катерів − 19 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 8 370 (+32) од,
• спеціальної техніки − 877 (+5) од.
Дані уточнюються.
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