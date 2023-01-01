Антидронова рушниця і «Луї Віттон»: на «Ягодині» викрили перевізника із незадекларованим товаром на понад мільйон

Волинські митники на посту "Ягодин" виявили у збірному вантажі незадекларований товар вартістю майже 1 мільйон гривень. Серед прихованого від митного контролю - антидронова рушниця та комплектуючі до дронів.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці."Лишається загадкою, в чиї і наскільки праведні руки перевізник мав намір їх доставити. Адже міг за спрощеною процедурою задекларувати їх як гуманітарну допомогу ЗСУ", - йдеться у повідомленні митників.Автомобіль в'їжджав в Україну "червоним коридором". За поданими товаросупровідними документами, він доставляв широкий асортимент промислових товарів трьом покупцям з різних куточків України. У ході повного митного огляду із перерахунком і відкриттям вантажних місць у ньому виявили 26 позицій брендового одягу, взуття, жіночих сумок, чіпів, загалом 3206 одиниць товару, про який у деклараціях не було навіть згадки.Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням неправдивих відомостей щодо найменування товарів або їх кількості, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.Відтак, усе приховане майно, в тому числі антидронова рушниця та комплектуючі до дронів, тимчасово вилучене на склад митниці до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил."Чудово розуміючи нагальність потреб ЗСУ, звертаємо увагу на цю публікацію зацікавлених військових частин. Готові передати за порядком, встановленим Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", - написали митники.