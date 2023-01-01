СБУ затримала у Києві «військового перевертня», який готував нові удари рф по столичних ТЕЦ





Про це



Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.



Щоб залучити військового до негласної співпраці, фсб задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на фсб.



Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.



Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.



За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого «куратора» з фсб від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності проведеної «роботи» і важливості здобутої інформації.



За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.



Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).



Затриманий агент фсб перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.



Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його резидента, який переховується за кордоном.



Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак рф по об’єктах критичної інфраструктури столиці.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.Щоб залучити військового до негласної співпраці, фсб задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на фсб.Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого «куратора» з фсб від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності проведеної «роботи» і важливості здобутої інформації.За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).Затриманий агент фсб перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його резидента, який переховується за кордоном.Спецоперацію проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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