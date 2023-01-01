Архієпископ з Волині отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:58
Архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей отримав від Залужного нагрудний знак «За сприяння війську».
Про це пише БУГ.
6-го вересня архиєпископу виповнилось 50 років.
Нагрудним знаком «За сприяння війську» нагороджуються працівники Збройних Сил України та інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови і розвитку Збройних Сил України, зміцнення співробітництва у військовій, науковій, соціальній, культурній та інших сферах життєдіяльності Збройних Сил України
Волонтерська діяльність архієпископа Матфея розпочалась ще вісім років тому з початку російської агресії у Криму та на Донбасі. Спершу це були добровільні пожертви парафіян, а згодом допомогу збирали зі всього світу.
Нагадаємо, 2-го лютого 2023 року під час Синоду ПЦУ прийняли рішення про зміну титулу єпископа Матфея з Володимир-Волинського і Турійського на Володимирський і Нововолинський. Також цього дня митрополит Епіфаній своїм Указом призначив єпископа Володимирського і Нововолинського Матфея архієпископом.
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Про це пише БУГ.
6-го вересня архиєпископу виповнилось 50 років.
Нагрудним знаком «За сприяння війську» нагороджуються працівники Збройних Сил України та інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови і розвитку Збройних Сил України, зміцнення співробітництва у військовій, науковій, соціальній, культурній та інших сферах життєдіяльності Збройних Сил України
Волонтерська діяльність архієпископа Матфея розпочалась ще вісім років тому з початку російської агресії у Криму та на Донбасі. Спершу це були добровільні пожертви парафіян, а згодом допомогу збирали зі всього світу.
Нагадаємо, 2-го лютого 2023 року під час Синоду ПЦУ прийняли рішення про зміну титулу єпископа Матфея з Володимир-Волинського і Турійського на Володимирський і Нововолинський. Також цього дня митрополит Епіфаній своїм Указом призначив єпископа Володимирського і Нововолинського Матфея архієпископом.
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