Байден пояснив, чому країни G20 не назвали росію агресоркою в декларації

Байден пояснив, чому країни G20 не назвали росію агресоркою в декларації
Президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження війни Росії проти України в ухваленій декларації країн G20.

Про це Байден під час пресконференції у В’єтнамі 10 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Байден відповідав на запитання, чому росія не була названа агресоркою у підсумковій декларації країн G20, і чи не є це питання проблемним у відносинах з Глобальним Півднем.

"Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем", - йдеться в повідомленні.

Він сказав, що це "питання клину з росією, яка була присутня (на зустрічі G20. – Ред.), і з Китаєм, який… мав представництво".

"І тому, до речі, я, моя команда, мій персонал все ще зустрічаються з людьми президента Сі і його кабінетом", - сказав Байден.

Окремо він розповів, що на зустрічі в Індії лідери "Групи двадцяти" обговорили жорстоку і незаконну війну росії в Україні.

"І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", - наголосив Байден.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю став на захист декларації лідерів G20 щодо війни росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало суботнє комюніке G20, охарактеризувавши документ як такий, де "нема чим пишатися" в частині щодо агресії росії проти України.

Нагадаємо, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що США мають надати Україні ракети великої дальності та прискорити надання винищувачів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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