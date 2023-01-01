Штати мають надати Україні ракети великої дальності, – ексглава ЦРУ

Девід Петреус вважає, що США мають надати Україні ракети великої дальності та прискорити надання винищувачів.



Як передає



Петреус вважає, що Вашингтон повинен найближчим часом надіслати літаки та припинити "роздумувати" над відправкою ракет Україні.



"Америка має надіслати ракети великої дальності та пришвидшити доставку винищувачів в Україну", - заявив Петреус.



Він сказав, що США повинні припинити свою протидію відправці армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), що має радіус дії понад 300 км, тоді як інші лідери також повинні збільшити свою власну підтримку Києва.



"Я сподіваюся, що … США нададуть армійські тактичні ракетні системи (ATACMS - ред.), що подвоять радіус дії того, що ми вже надали", – сказав генерал.



Як повідомляв Укрінформ, телеканал ABC News з посиланням на поінформовані джерела поінформував, що адміністрація президента США готується передати Україні далекобійні ракетні системи ATACMS дальністю понад 300 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній директор ЦРУвважає, що США мають надати Україні ракети великої дальності та прискорити надання винищувачів.Як передає Укрінформ , про це він це заявив в інтерв'ю The Telegraph.Петреус вважає, що Вашингтон повинен найближчим часом надіслати літаки та припинити "роздумувати" над відправкою ракет Україні."Америка має надіслати ракети великої дальності та пришвидшити доставку винищувачів в Україну", - заявив Петреус.Він сказав, що США повинні припинити свою протидію відправці армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), що має радіус дії понад 300 км, тоді як інші лідери також повинні збільшити свою власну підтримку Києва."Я сподіваюся, що … США нададуть армійські тактичні ракетні системи (ATACMS - ред.), що подвоять радіус дії того, що ми вже надали", – сказав генерал.Як повідомляв Укрінформ, телеканал ABC News з посиланням на поінформовані джерела поінформував, що адміністрація президента США готується передати Україні далекобійні ракетні системи ATACMS дальністю понад 300 км.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію