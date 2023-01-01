Росія відпрацьовує тактику змішаних ударів - ракетами та дронами, – Гуменюк





Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає



"Очевидно, що зараз відпрацьовується тактика змішаних ударів. Ракети є, ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дронів, і вони більш високовартісні. Тому скоріш за все, атаки будуть, будуть змішаними, скоріш за все це буде енергетика... Нам треба бути готовими саме до цього, відпрацьовувати системи захисту, розуміти небезпеку і адекватно на неї реагувати", - сказала Гуменюк.



Вона додала, що запас високоточних ракет у Росії досі є, але не в такій кількості, як на початку повномасштабного вторгнення, і навіть осені минулого року. Втім, "Шахеди" набагато дешевші, при тому, що можуть виконувати ті самі функції.



Нагадаємо, 6 вересня презент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося про підготовку енергосистеми до зими.



Раніше Міненерго попереджало, що ця зима буде не менш складною, аніж попередня. Торік росія систематично і цілеспрямовано била по енергетичних обʼєктах починаючи з осені. Це призвело до блекаутів та перебоїв із теплопостачанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В осінньо-зимовий період росія застосовуватиме тактику змішаних ударів - ракетами і дронами.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, передає Укрінформ "Очевидно, що зараз відпрацьовується тактика змішаних ударів. Ракети є, ще виготовляються, але запас їх менший, ніж дронів, і вони більш високовартісні. Тому скоріш за все, атаки будуть, будуть змішаними, скоріш за все це буде енергетика... Нам треба бути готовими саме до цього, відпрацьовувати системи захисту, розуміти небезпеку і адекватно на неї реагувати", - сказала Гуменюк.Вона додала, що запас високоточних ракет у Росії досі є, але не в такій кількості, як на початку повномасштабного вторгнення, і навіть осені минулого року. Втім, "Шахеди" набагато дешевші, при тому, що можуть виконувати ті самі функції.Нагадаємо, 6 вересня презентпровів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Йшлося про підготовку енергосистеми до зими.Раніше Міненерго попереджало, що ця зима буде не менш складною, аніж попередня. Торік росія систематично і цілеспрямовано била по енергетичних обʼєктах починаючи з осені. Це призвело до блекаутів та перебоїв із теплопостачанням.

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