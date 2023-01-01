Добрі новини від ВолиньPost за 10 вересня
10 вересень, 23:24
Збройні сили України безперервно нищать ворога, захищаючи Батьківщину уже п'ятсот шістдесят четвертий день. Радіємо кожній перемозі наших вояків і щиро віримо, що незабаром святкуватимемо головну!
А поки продовжуємо посилено працювати та щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 10 вересня.
Сьогодні ми писали про таке:
Українські воїни знищили майже 500 окупантів, 10 танків, 22 артсистеми і 40 одиниць автотехніки та автоцистерн
Сили оборони України щодня знищують російських окупантів та їхню техніку. Минулої доби статистика втрат противника покращилася.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 268630 (+490) осіб
танків ‒ 4554 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,
артилерійських систем – 5811 (+22) од,
РСЗВ – 760 (+3) од,
засоби ППО ‒ 509 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
спеціальна техніка ‒ 872 (+2).
Дані уточнюються.
Україна отримає більше САУ Gepard, які захищатимуть енергетичну інфраструктуру
Країни-партнери нададуть Україні більше зенітних танків Gepard, які будуть використовуватись для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
Сили оборони звільнили ще 1,5 квадратних кілометра біля Роботиного
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують витісняти ворога.
Нашим воїнам вдалося деокупувати ще 1,5 квадратних кілометра території у районі села Роботине Токмацької громади Запорізької області.
Волинська громада, яка першою в Україні приєдналася до ПЦУ, святкувала 100-річчя храму. ФОТО
Громада Різдва Пресвятої Богородиці села Мерва, що на Горохівщині, відсвяткувала 100-річчя з дня відбудови свого храму.
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А поки продовжуємо посилено працювати та щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 10 вересня.
Сьогодні ми писали про таке:
Українські воїни знищили майже 500 окупантів, 10 танків, 22 артсистеми і 40 одиниць автотехніки та автоцистерн
Сили оборони України щодня знищують російських окупантів та їхню техніку. Минулої доби статистика втрат противника покращилася.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 268630 (+490) осіб
танків ‒ 4554 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,
артилерійських систем – 5811 (+22) од,
РСЗВ – 760 (+3) од,
засоби ППО ‒ 509 (+1) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),
крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,
спеціальна техніка ‒ 872 (+2).
Дані уточнюються.
Україна отримає більше САУ Gepard, які захищатимуть енергетичну інфраструктуру
Країни-партнери нададуть Україні більше зенітних танків Gepard, які будуть використовуватись для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
Сили оборони звільнили ще 1,5 квадратних кілометра біля Роботиного
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують витісняти ворога.
Нашим воїнам вдалося деокупувати ще 1,5 квадратних кілометра території у районі села Роботине Токмацької громади Запорізької області.
Волинська громада, яка першою в Україні приєдналася до ПЦУ, святкувала 100-річчя храму. ФОТО
Громада Різдва Пресвятої Богородиці села Мерва, що на Горохівщині, відсвяткувала 100-річчя з дня відбудови свого храму.
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