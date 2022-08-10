Воїну з Волині потрібна допомога на реабілітацію: отримав травму хребта

Військовому з села Тур, що на Ратнівщині,, потрібна допомога на лікування та реабілітацію.Про це повідомила дружина воїна"При виконнанні бойового завдання Юрій отримав травму хребта. Зараз потрібна операція із встановленням імплантів у кількості шість штук з вирізанням грижі.Юрій - справжній боєць, стан стабільний, але для повного відновлення йому потрібна наша допомога.Друзі, знайомі та просто небайдужі люди, допоможімо Юрію фінансово та помолимось за його здоров'я та успішне лікування. Я, дружина, Габрильчук Наталія прошу про допомогу", - йдеться в повідомленні.5375411208913918 - Габрильчук НаталіяБанка на 100 тис грн на операцію