Воїну з Волині потрібна допомога на реабілітацію: отримав травму хребта

Воїну з Волині потрібна допомога на реабілітацію: отримав травму хребта
Військовому з села Тур, що на Ратнівщині, Габрильчуку Юрію Федоровичу, потрібна допомога на лікування та реабілітацію.

Про це повідомила дружина воїна Наталія Габрильчук.

"При виконнанні бойового завдання Юрій отримав травму хребта. Зараз потрібна операція із встановленням імплантів у кількості шість штук з вирізанням грижі.

Юрій - справжній боєць, стан стабільний, але для повного відновлення йому потрібна наша допомога.

Друзі, знайомі та просто небайдужі люди, допоможімо Юрію фінансово та помолимось за його здоров'я та успішне лікування. Я, дружина, Габрильчук Наталія прошу про допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, воїн, допомога
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