На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина
Сьогодні, 21:35
Сьогодні поблизу Колок зіткнулися легковий автомобіль і трактор.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Сьогодні о 14:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцькому районі поблизу смт Колки трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та трактора.
На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. По прибуттю до місця виклику фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло водія, який від отриманих травм під час трощі загинув на місці.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Сьогодні о 14:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцькому районі поблизу смт Колки трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та трактора.
На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. По прибуттю до місця виклику фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло водія, який від отриманих травм під час трощі загинув на місці.
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