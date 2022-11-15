На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина

На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина
Сьогодні поблизу Колок зіткнулися легковий автомобіль і трактор.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Сьогодні о 14:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцькому районі поблизу смт Колки трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та трактора.

На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. По прибуттю до місця виклику фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло водія, який від отриманих травм під час трощі загинув на місці.
На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина
На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина

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Теги: Волинь, ДТП, смерть, рятувальники
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