На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина

Сьогодні поблизу Колок зіткнулися легковий автомобіль і трактор.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Сьогодні о 14:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Луцькому районі поблизу смт Колки трапилась ДТП за участі легкового автомобіля та трактора.На місце виклику направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. По прибуттю до місця виклику фахівці ДСНС за допомогою спеціального інструменту деблокували тіло водія, який від отриманих травм під час трощі загинув на місці.