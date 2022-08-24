На Волині завершилися жнива, скільки збіжжя зібрали аграрії. ВІДЕО

На Волині завершилися жнива, скільки збіжжя зібрали аграрії. ВІДЕО
На Волині завершилась жнивна кампанія. Аграрії нині думають, як експортувати врожай, де зберігати овочі та скільки вартуватимуть мінеральні добрива і пальне.

З державного та обласного бюджетів підтримка сільгоспвиробникам є, працюють спеціально розроблені грантові програми, – каже начальник обласного управління агропромислового розвитку Волині Юрій Юрченко.

За словами начальника управління, на сьогодні в області повністю завершився збір врожаю ранньої зернової групи. Зокрема, на площі майже 270 тисяч гектарів зібрали 950 тисяч тонн зернових в цілому. Найбільше пшениці – 616 тисяч тонн, частина з якої буде експортована.

"Середня урожайність в нас у цьому році краще, ніж у попередньому. Область буде повністю забезпечена зерном і частину експортуємо", - сказав Юрій Юрченко.




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Теги: жнива, зерно, урожай
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