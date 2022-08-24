На Волині завершилися жнива, скільки збіжжя зібрали аграрії. ВІДЕО
Сьогодні, 20:21
На Волині завершилась жнивна кампанія. Аграрії нині думають, як експортувати врожай, де зберігати овочі та скільки вартуватимуть мінеральні добрива і пальне.
З державного та обласного бюджетів підтримка сільгоспвиробникам є, працюють спеціально розроблені грантові програми, – каже начальник обласного управління агропромислового розвитку Волині Юрій Юрченко.
За словами начальника управління, на сьогодні в області повністю завершився збір врожаю ранньої зернової групи. Зокрема, на площі майже 270 тисяч гектарів зібрали 950 тисяч тонн зернових в цілому. Найбільше пшениці – 616 тисяч тонн, частина з якої буде експортована.
"Середня урожайність в нас у цьому році краще, ніж у попередньому. Область буде повністю забезпечена зерном і частину експортуємо", - сказав Юрій Юрченко.
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З державного та обласного бюджетів підтримка сільгоспвиробникам є, працюють спеціально розроблені грантові програми, – каже начальник обласного управління агропромислового розвитку Волині Юрій Юрченко.
За словами начальника управління, на сьогодні в області повністю завершився збір врожаю ранньої зернової групи. Зокрема, на площі майже 270 тисяч гектарів зібрали 950 тисяч тонн зернових в цілому. Найбільше пшениці – 616 тисяч тонн, частина з якої буде експортована.
"Середня урожайність в нас у цьому році краще, ніж у попередньому. Область буде повністю забезпечена зерном і частину експортуємо", - сказав Юрій Юрченко.
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