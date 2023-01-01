Погода у Луцьку на понеділок, 11 вересня

Погода у Луцьку на понеділок, 11 вересня
У Луцьку очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вітер південний, південно-східний та південно-західний 1,7-3,0 м/с. Температура вночі 15-12°, вдень 23-25°.

Народний прогноз погоди: 11 вересня відзначається свято Усікновення голови пророка Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. День 11 вересня завершує літо: "Іван Пісний прийшов, літо красне відвів". Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо з Івана Пісного журавлі полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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