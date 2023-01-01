Британська компанія хоче виробляти в Україні запчастини для легкої артилерії

Британська компанія хоче виробляти в Україні запчастини для легкої артилерії
Компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців.

Про це заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Він зазначив, що виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть почати на українських потужностях "за кілька місяців", і це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

У компанії додали, що виробництво легкої артилерії розглядають як потенційний попередник для виготовлення інших складніших видів озброєнь, але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.

Велика Британія від самого початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує нашу країну. Зокрема, першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків і далекобійних ракет.

У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.

А в серпні Міністерство оборони Великобританії підписало три контракти на суму понад 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

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Теги: Україна, артилерія, виробництво, запчастини, Велика Британія
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