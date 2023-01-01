Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів додаткової допомоги

Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів додаткової допомоги
Південна Корея виділить $2,3 млрд додаткової допомоги Україні. Більшість коштів почнуть надавати з 2025 року на післявоєнне відновлення. $300 млн спрямують на гуманітарні потреби 2024 року і $2 млрд - у вигляді довгострокової допомоги.

Про це президент країни Юн Сук Йоль заявив на сесії саміту G-20 у Нью-Делі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенство Yonhap.

"Після Другої світової війни міжнародна спільнота забороняє використання сили в міжнародних відносинах як суворий правовий принцип. Щоб захистити цей принцип, війна в Україні повинна припинитися і мир має бути негайно відновлена. Через солідарність з міжнародною спільнотою Корея здійснюватиме комплексні програми підтримки, що передбачають безпеку, гуманітарну допомогу та відновлення", - сказав президент Південної Кореї.

Південна Корея надасть початкові 300 млн доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Ще 2 млрд доларів Україна почне отримувати з 2025 року як довгострокові позики під низькі відсотки через південнокорейський Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF).

Кошти спрямують на підтримку проєктів економічної та соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, Південна Корея у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 млн доларів на відновлення та 196 млн на гуманітарну допомогу. Також, 98 млн доларів уряд надасть через міжнародні організації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: допомога, Україна, війна, Південна Корея
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів додаткової допомоги
Сьогодні, 19:10
Британська компанія хоче виробляти в Україні запчастини для легкої артилерії
Сьогодні, 18:06
Відключення електроенергії в Україні: види, графіки, час, умови та підготовка
Сьогодні, 17:25
Волинянин віддав свою нирку важкохворому синові, щоб виконати його мрію
Сьогодні, 16:44
Волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Німеччина передасть Україні тягачі для перевезення танків, мостоукладач, мільйони набоїв та інші боєприпаси Німеччина передасть Україні тягачі для перевезення танків, мостоукладач, мільйони набоїв та інші боєприпаси
06 вересень, 01:16
Автівки, дрони, тепловізор: волинські тероборонівці на сході отримали «прокурорські подарунки». ФОТО Автівки, дрони, тепловізор: волинські тероборонівці на сході отримали «прокурорські подарунки». ФОТО
25 серпень, 05:28
Норвегія надасть Україні системи для бортьби з БПЛА Норвегія надасть Україні системи для бортьби з БПЛА
15 серпень, 03:42
США анонсували новий пакет військової допомоги для України США анонсували новий пакет військової допомоги для України
09 серпень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів додаткової допомоги
Сьогодні, 19:10
 0
Британська компанія хоче виробляти в Україні запчастини для легкої артилерії
Сьогодні, 18:06
 0
Відключення електроенергії в Україні: види, графіки, час, умови та підготовка
Сьогодні, 17:25
 0
Як зрозуміти, що в бюро перекладів працюють професіонали*
Сьогодні, 17:14
 0
Волинянин віддав свою нирку важкохворому синові, щоб виконати його мрію
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8