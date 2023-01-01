Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів додаткової допомоги





Про це президент країни Юн Сук Йоль заявив на сесії саміту G-20 у Нью-Делі, інформує



"Після Другої світової війни міжнародна спільнота забороняє використання сили в міжнародних відносинах як суворий правовий принцип. Щоб захистити цей принцип, війна в Україні повинна припинитися і мир має бути негайно відновлена. Через солідарність з міжнародною спільнотою Корея здійснюватиме комплексні програми підтримки, що передбачають безпеку, гуманітарну допомогу та відновлення", - сказав президент Південної Кореї.



Південна Корея надасть початкові 300 млн доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Ще 2 млрд доларів Україна почне отримувати з 2025 року як довгострокові позики під низькі відсотки через південнокорейський Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF).



Кошти спрямують на підтримку проєктів економічної та соціальної інфраструктури.



Нагадаємо, Південна Корея у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 млн доларів на відновлення та 196 млн на гуманітарну допомогу. Також, 98 млн доларів уряд надасть через міжнародні організації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Південна Корея виділить $2,3 млрд додаткової допомоги Україні. Більшість коштів почнуть надавати з 2025 року на післявоєнне відновлення. $300 млн спрямують на гуманітарні потреби 2024 року і $2 млрд - у вигляді довгострокової допомоги.Про це президент країни Юн Сук Йоль заявив на сесії саміту G-20 у Нью-Делі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агенство Yonhap."Після Другої світової війни міжнародна спільнота забороняє використання сили в міжнародних відносинах як суворий правовий принцип. Щоб захистити цей принцип, війна в Україні повинна припинитися і мир має бути негайно відновлена. Через солідарність з міжнародною спільнотою Корея здійснюватиме комплексні програми підтримки, що передбачають безпеку, гуманітарну допомогу та відновлення", - сказав президент Південної Кореї.Південна Корея надасть початкові 300 млн доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Ще 2 млрд доларів Україна почне отримувати з 2025 року як довгострокові позики під низькі відсотки через південнокорейський Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF).Кошти спрямують на підтримку проєктів економічної та соціальної інфраструктури.Нагадаємо, Південна Корея у 2024 році надасть Україні пакет допомоги, який включатиме 98 млн доларів на відновлення та 196 млн на гуманітарну допомогу. Також, 98 млн доларів уряд надасть через міжнародні організації.

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