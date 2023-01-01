Відключення електроенергії в Україні: види, графіки, час, умови та підготовка





Проте самі відключення почнуться у разі, якщо у зв'язку з новими атаками РФ виникнуть проблеми з розподілом чи генерацією струму. Експерти вважають: уникнути відключень в умовах пікового навантаження буде дуже складно. Про те, якими будуть графіки відключення струму взимку та чи введуть їх, читайте у матеріалі



Чи будуть відключення електроенергії?



Найімовірніше, відключення будуть. Однак у кращому сценарії вони можливі в період пікових навантажень і не для всіх. В Україні, за даними Міністерства енергетики, відновили близько 70% пошкоджених ТЕС та ТЕЦ, підготовка до зими триватиме до жовтня – і ще є час збільшити відсоток. І хоч ситуація справді складна, енергетики не беруться точно прогнозувати, якими будуть відключення та чи будуть вони взагалі.



"Підготовка до зими ще триває, до листопада ми маємо час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ", – заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час відеозв'язку Business Breakfast.



За його словами, Україна увійде в опалювальний сезон приблизно з тими ж потужностями, що й минулого року. Однак питання полягає не тільки в тому, чи вистачить генерації, а й у можливостях розподіляти електроенергію. І тут усе залежить від того, наскільки успішно РФ атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку.



Проте з урахуванням відсутності в системі електроенергії від Запорізької АЕС цілком можливо, що й дефіцит буде значним. "Розмір дефіциту, як мені особисто видається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження", – пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.



Імпортна електроенергія для України коштує дорого, і тариф такої ціни не покриває. Тому частину дефіциту можуть компенсувати імпортом, інше – відключеннями. "Україна споживатиме більше, і може виникнути значно більший дефіцит, який не вдасться покрити імпортом. Коли імпорту не вистачить, систему доведеться балансувати відключеннями", – пояснив раніше ЗМІ виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.



Є й песимістичніший сценарій – якщо РФ продовжить руйнувати енергетичну інфраструктуру, це може призвести до виникнення нових проблем. Запас міцності при цьому недостатній, щоб швидко ліквідувати наслідки всіх атак. Підготовка до опалювального сезону відбувається не лише за допомогою енергетиків, а й військових. Чим краща ППО, тим більше шансів, що атаки вдасться відбити.



Які можуть бути відключення?



Графіки відключень у більшості регіонів уже розробили. Далеко не факт, що їх застосовуватимуть, проте приблизне розуміння, як довго може тривати відключення, є. Наприклад, у Львівській області їх запровадять з 1 жовтня (діяти вони почнуть лише за розпорядженням "Укренерго" та за необхідності скоротити споживання). При цьому тривалість відключень може становити до двох годин поспіль і до чотирьох годин на добу.



На Полтавщині, як зазначають в облдержадміністрації, може бути шість черг відключення світла. Також графіки аварійних та планових відключень вже розробили у "Вінницяобленерго". Програму знеструмлення споживачів у підприємстві називають "справедливою та недискримінаційною". Щодо тривалості знеструмлення, їхня періодичність може варіюватися від 2 до 4 годин поспіль.



Така сама ситуація – у всіх регіонах. Спікерка "Львівобленерго" Галина Петрушка на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що компанія проводить інформування споживачів про належність до груп у графіках відключень.



"Є розпорядження міністерства, всі повинні підготувати графіки та поінформувати про них споживачів. Але це не означає, що з 1 жовтня почнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки... Вам зараз ніхто не скаже точно, що буде", – розповідає співрозмовник в уряді.



Як підготуватися до відключення електроенергії?



Діють ті самі правила. Якщо ви давно не перевіряли проводку, варто звернутися до електрика. Перепади в напрузі можуть призвести до нових проблем. Окрім того, варто встановити реле напруги. Якщо щиток розміщений усередині квартири, то реле можна встановити індивідуально (як і стабілізатор напруги). Принцип роботи реле дозволяє в разі різкого падіння чи зростання напруги відключати подачу струму до стабілізації. Техніка не отримує "шкідливого" струму.



Допоможуть також павербанки, акумуляторні системи, генератори (якщо є технічна можливість для установки). Варто також зробити запас води (питної та технічної) на випадок, якщо внаслідок відключення електроенергії виникнуть проблеми з водопостачанням.



Якщо минулого року блекаути й тривалі відключення струму були для більшості українців новинкою, то зараз кожна сім'я має досвід перебоїв із живленням, який також варто використати і поточної зими.



А за яких умов може не бути відключень?



Такий варіант також є. Його ймовірність невисока, однак, якщо Україна зможе повернути під свій контроль Запорізьку АЕС у найближчі місяці, а ракетні атаки та запуски дронів на українські міста припиняться, то причин для масових і тривалих відключень може не бути.



Так само, як і у випадку з відключеннями, прогнозувати таку ситуацію вкрай складно. Проблеми з енергетикою – наслідок повномасштабної агресії РФ проти України. І лише перемога у війні може забезпечити Україні енергетичну безпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні місцева влада й енергетичні компанії вже розробили графіки відключення електроенергії, їх запровадять з 1 жовтня.Проте самі відключення почнуться у разі, якщо у зв'язку з новими атаками РФ виникнуть проблеми з розподілом чи генерацією струму. Експерти вважають: уникнути відключень в умовах пікового навантаження буде дуже складно. Про те, якими будуть графіки відключення струму взимку та чи введуть їх, читайте у матеріалі OBOZREVATEL Найімовірніше, відключення будуть. Однак у кращому сценарії вони можливі в період пікових навантажень і не для всіх. В Україні, за даними Міністерства енергетики, відновили близько 70% пошкоджених ТЕС та ТЕЦ, підготовка до зими триватиме до жовтня – і ще є час збільшити відсоток. І хоч ситуація справді складна, енергетики не беруться точно прогнозувати, якими будуть відключення та чи будуть вони взагалі."Підготовка до зими ще триває, до листопада ми маємо час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ", – заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час відеозв'язку Business Breakfast.За його словами, Україна увійде в опалювальний сезон приблизно з тими ж потужностями, що й минулого року. Однак питання полягає не тільки в тому, чи вистачить генерації, а й у можливостях розподіляти електроенергію. І тут усе залежить від того, наскільки успішно РФ атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку.Проте з урахуванням відсутності в системі електроенергії від Запорізької АЕС цілком можливо, що й дефіцит буде значним. "Розмір дефіциту, як мені особисто видається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не потягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження", – пояснив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.Імпортна електроенергія для України коштує дорого, і тариф такої ціни не покриває. Тому частину дефіциту можуть компенсувати імпортом, інше – відключеннями. "Україна споживатиме більше, і може виникнути значно більший дефіцит, який не вдасться покрити імпортом. Коли імпорту не вистачить, систему доведеться балансувати відключеннями", – пояснив раніше ЗМІ виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.Є й песимістичніший сценарій – якщо РФ продовжить руйнувати енергетичну інфраструктуру, це може призвести до виникнення нових проблем. Запас міцності при цьому недостатній, щоб швидко ліквідувати наслідки всіх атак. Підготовка до опалювального сезону відбувається не лише за допомогою енергетиків, а й військових. Чим краща ППО, тим більше шансів, що атаки вдасться відбити.Графіки відключень у більшості регіонів уже розробили. Далеко не факт, що їх застосовуватимуть, проте приблизне розуміння, як довго може тривати відключення, є. Наприклад, у Львівській області їх запровадять з 1 жовтня (діяти вони почнуть лише за розпорядженням "Укренерго" та за необхідності скоротити споживання). При цьому тривалість відключень може становити до двох годин поспіль і до чотирьох годин на добу.На Полтавщині, як зазначають в облдержадміністрації, може бути шість черг відключення світла. Також графіки аварійних та планових відключень вже розробили у "Вінницяобленерго". Програму знеструмлення споживачів у підприємстві називають "справедливою та недискримінаційною". Щодо тривалості знеструмлення, їхня періодичність може варіюватися від 2 до 4 годин поспіль.Така сама ситуація – у всіх регіонах. Спікерка "Львівобленерго"а на своїй сторінці у Facebook підтвердила, що компанія проводить інформування споживачів про належність до груп у графіках відключень."Є розпорядження міністерства, всі повинні підготувати графіки та поінформувати про них споживачів. Але це не означає, що з 1 жовтня почнуться відключення. Багато факторів: температура, ситуація з генерацією, російські атаки... Вам зараз ніхто не скаже точно, що буде", – розповідає співрозмовник в уряді.Діють ті самі правила. Якщо ви давно не перевіряли проводку, варто звернутися до електрика. Перепади в напрузі можуть призвести до нових проблем. Окрім того, варто встановити реле напруги. Якщо щиток розміщений усередині квартири, то реле можна встановити індивідуально (як і стабілізатор напруги). Принцип роботи реле дозволяє в разі різкого падіння чи зростання напруги відключати подачу струму до стабілізації. Техніка не отримує "шкідливого" струму.Допоможуть також павербанки, акумуляторні системи, генератори (якщо є технічна можливість для установки). Варто також зробити запас води (питної та технічної) на випадок, якщо внаслідок відключення електроенергії виникнуть проблеми з водопостачанням.Якщо минулого року блекаути й тривалі відключення струму були для більшості українців новинкою, то зараз кожна сім'я має досвід перебоїв із живленням, який також варто використати і поточної зими.Такий варіант також є. Його ймовірність невисока, однак, якщо Україна зможе повернути під свій контроль Запорізьку АЕС у найближчі місяці, а ракетні атаки та запуски дронів на українські міста припиняться, то причин для масових і тривалих відключень може не бути.Так само, як і у випадку з відключеннями, прогнозувати таку ситуацію вкрай складно. Проблеми з енергетикою – наслідок повномасштабної агресії РФ проти України. І лише перемога у війні може забезпечити Україні енергетичну безпеку.

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