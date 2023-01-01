Волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект. ВІДЕО

Волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект. ВІДЕО
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою FPV-дрона вразили бліндаж на ворожих позиціях.

Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.

Волинські тероборонівці квадрокомптером вразили бліндаж, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект.

"Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки. А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає… ", - йдеться у дописі під відео.

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Теги: 100 ОБрТро Волині, Луцьк, війна
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