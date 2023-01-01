Волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект. ВІДЕО

Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою FPV-дрона вразили бліндаж на ворожих позиціях.Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.Волинські тероборонівці квадрокомптером вразили бліндаж, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект."Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки. А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає… ", - йдеться у дописі під відео.