Волинські воїни дроном знищили окупантів та боєкомплект. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою FPV-дрона вразили бліндаж на ворожих позиціях.
Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.
Волинські тероборонівці квадрокомптером вразили бліндаж, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект.
"Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки. А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає… ", - йдеться у дописі під відео.
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Про це повідомляють на сторінці 100 окремої бригади територіальної оборони Волині.
Волинські тероборонівці квадрокомптером вразили бліндаж, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект.
"Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки. А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає… ", - йдеться у дописі під відео.
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