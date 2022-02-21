Волинянин не прийшов у військкомат з повісткою, бо пас корів
Сьогодні, 15:22
На Ратнівщині судили чоловіка, який отримав повістку про призов на військову службу, але у вказаний день не з’явився на місце збору призовників.
Як йдеться у матеріалах справи, яку розглядали у Ратнівському районному суді, повістку Сергій А. отримав 15 червня особисто в руки. Проте у зазначений день чоловік так і не прийшов у вказане місце збору призовників, - пише ІА Волинські новини.
На судовому засіданні волинянин щиро розкаявся та пояснив, що не з’явився у пункт збору, бо того дня пас корів.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні та призначив йому три роки позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
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Як йдеться у матеріалах справи, яку розглядали у Ратнівському районному суді, повістку Сергій А. отримав 15 червня особисто в руки. Проте у зазначений день чоловік так і не прийшов у вказане місце збору призовників, - пише ІА Волинські новини.
На судовому засіданні волинянин щиро розкаявся та пояснив, що не з’явився у пункт збору, бо того дня пас корів.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні та призначив йому три роки позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
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