Волинянин не прийшов у військкомат з повісткою, бо пас корів





Як йдеться у матеріалах справи, яку розглядали у Ратнівському районному суді, повістку Сергій А. отримав 15 червня особисто в руки. Проте у зазначений день чоловік так і не прийшов у вказане місце збору призовників, - пише



На судовому засіданні волинянин щиро розкаявся та пояснив, що не з’явився у пункт збору, бо того дня пас корів.



Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні та призначив йому три роки позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині судили чоловіка, який отримав повістку про призов на військову службу, але у вказаний день не з’явився на місце збору призовників.Як йдеться у матеріалах справи, яку розглядали у Ратнівському районному суді, повістку Сергій А. отримав 15 червня особисто в руки. Проте у зазначений день чоловік так і не прийшов у вказане місце збору призовників, - пише ІА Волинські новини. На судовому засіданні волинянин щиро розкаявся та пояснив, що не з’явився у пункт збору, бо того дня пас корів.Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, визнав чоловіка винним у пред’явленому обвинуваченні та призначив йому три роки позбавлення волі. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого, звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

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