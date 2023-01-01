На Волині розшукують людину, яка зникла на річці Стир
Сьогодні, 14:41
На Волині співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розшукують людину.
Про це повідомляють на сторінці рятувальників.
Пошуку людини, що зникла на річці Стир поблизу села Старосілля Луцького району тривають зранку 10 вересня.
До пошукових робіт залучено відділення водолазів ДСНС області.
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Про це повідомляють на сторінці рятувальників.
Пошуку людини, що зникла на річці Стир поблизу села Старосілля Луцького району тривають зранку 10 вересня.
До пошукових робіт залучено відділення водолазів ДСНС області.
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