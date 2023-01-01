У Луцьку перед світлофором зіткнулися Volvo та Land Cruiser





Про це сайту повідомляє



Аварія сталася сьогодні, 10 вересня, близько 13:00 год поблизу гіпермаркету «Там Таму» на проспекті Соборності в Луцьку. Перед світлофором зіткнулися два автомобілі: Volvo та Land Cruiser.



Ймовірно, зіткнення відбулося через недотримання безпечної дистанції.



На місці аварії працює поліція.



Черед ДТП на дорозі утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сталася ДТП перед світлофором на проспекті Соборності – утворився затор.Про це сайту повідомляє ІА «Конкурент» , посилаючись на очевидців.Аварія сталася сьогодні, 10 вересня, близько 13:00 год поблизу гіпермаркету «Там Таму» на проспекті Соборності в Луцьку. Перед світлофором зіткнулися два автомобілі: Volvo та Land Cruiser.Ймовірно, зіткнення відбулося через недотримання безпечної дистанції.На місці аварії працює поліція.Черед ДТП на дорозі утворився затор.

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