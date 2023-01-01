Сили оборони звільнили ще 1,5 квадратних кілометра біля Роботиного

Сили оборони звільнили ще 1,5 квадратних кілометра біля Роботиного
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують витісняти ворога.

Нашим воїнам вдалося деокупувати ще 1,5 квадратних кілометра території у районі села Роботине Токмацької громади Запорізької області, - пише Obozrevatel.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив: "Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території", – заявив військовий.

За його даними, на Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 226 осіб.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський на своєму каналі в Telegram теж підтвердив просування українських захисників уперед. Він написав, що воно склало більше кілометра.

Серед 226 окупантів 72 – це безповоротні втрати ЗС РФ, 149 – "трьохсоті" (поранені), п'ять – потрапили в полон.

Загалом за минулу добу наші артилеристи на вказаному напрямку виконали 1391 вогневе завдання.

Було знищено 27 одиниць військової техніки противника: три танки, дві ББМ, три артилерійські системи й міномети, дві РСЗВ, дев'ять БПЛА, п'ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

Крім того, українським воїнам вдалося знайти й уразити шість складів боєприпасів ворога.

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Теги: Україна, війна, Роботине
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