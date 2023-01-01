Сили оборони звільнили ще 1,5 квадратних кілометра біля Роботиного
Сьогодні, 12:28
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують витісняти ворога.
Нашим воїнам вдалося деокупувати ще 1,5 квадратних кілометра території у районі села Роботине Токмацької громади Запорізької області, - пише Obozrevatel.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив: "Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території", – заявив військовий.
За його даними, на Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 226 осіб.
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський на своєму каналі в Telegram теж підтвердив просування українських захисників уперед. Він написав, що воно склало більше кілометра.
Серед 226 окупантів 72 – це безповоротні втрати ЗС РФ, 149 – "трьохсоті" (поранені), п'ять – потрапили в полон.
Загалом за минулу добу наші артилеристи на вказаному напрямку виконали 1391 вогневе завдання.
Було знищено 27 одиниць військової техніки противника: три танки, дві ББМ, три артилерійські системи й міномети, дві РСЗВ, дев'ять БПЛА, п'ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.
Крім того, українським воїнам вдалося знайти й уразити шість складів боєприпасів ворога.
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Нашим воїнам вдалося деокупувати ще 1,5 квадратних кілометра території у районі села Роботине Токмацької громади Запорізької області, - пише Obozrevatel.
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив: "Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території", – заявив військовий.
За його даними, на Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 226 осіб.
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський на своєму каналі в Telegram теж підтвердив просування українських захисників уперед. Він написав, що воно склало більше кілометра.
Серед 226 окупантів 72 – це безповоротні втрати ЗС РФ, 149 – "трьохсоті" (поранені), п'ять – потрапили в полон.
Загалом за минулу добу наші артилеристи на вказаному напрямку виконали 1391 вогневе завдання.
Було знищено 27 одиниць військової техніки противника: три танки, дві ББМ, три артилерійські системи й міномети, дві РСЗВ, дев'ять БПЛА, п'ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.
Крім того, українським воїнам вдалося знайти й уразити шість складів боєприпасів ворога.
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