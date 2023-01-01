У Теремнівському ставку потонув рибалка. ФОТО

У Теремнівському ставку потонув рибалка. ФОТО
В обласному центрі Волині під час риболовлі зник чоловік. На наступний день тіло чоловіка знайшли рятувальники.

Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.

9 вересня о 21:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі у місті Луцьку на Теремнівському ставку зник чоловік. На місце виклику направлено фахівців ОКЦ та 1 ДПРЧ міста Луцьк. По прибуттю рятувальники здійснили огляд прибережної зони водойми, нікого не знайшли. Занурення не проводилося в з’язку з темною порою доби.

10 вересня на місце події виїхали рятувальники водолазного відділення міста Луцька та продовжили пошук людини у воді. За допомогою спеціального спорядження дістали тіло чоловіка з води та доправили до берега.

У Теремнівському ставку потонув рибалка. ФОТО
У Теремнівському ставку потонув рибалка. ФОТО

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Теги: Волинь, потопельник, Теремнівські ставки
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