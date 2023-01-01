У Теремнівському ставку потонув рибалка. ФОТО

В обласному центрі Волині під час риболовлі зник чоловік. На наступний день тіло чоловіка знайшли рятувальники.Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.9 вересня о 21:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі у місті Луцьку на Теремнівському ставку зник чоловік. На місце виклику направлено фахівців ОКЦ та 1 ДПРЧ міста Луцьк. По прибуттю рятувальники здійснили огляд прибережної зони водойми, нікого не знайшли. Занурення не проводилося в з’язку з темною порою доби.10 вересня на місце події виїхали рятувальники водолазного відділення міста Луцька та продовжили пошук людини у воді. За допомогою спеціального спорядження дістали тіло чоловіка з води та доправили до берега.