Україна отримає більше САУ Gepard, які захищатимуть енергетичну інфраструктуру

Україна отримає більше САУ Gepard, які захищатимуть енергетичну інфраструктуру
Країни-партнери нададуть Україні більше зенітних танків Gepard, які будуть використовуватись для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"І я хочу подякувати партнерам - маємо чергову домовленість. Україна отримає більше "Гепардів" для захисту нашої енергетичної мережі", - заявив він.

Президент зазначив, що Україна продовжує мобілізувати всі сили для того, щоб збільшити постачання різних систем ППО та забезпечити фізичний захист об'єктів енергетичної мережі.


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Теги: Україна, захист, війна
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