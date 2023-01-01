Україна отримає більше САУ Gepard, які захищатимуть енергетичну інфраструктуру
Сьогодні, 11:47
Країни-партнери нададуть Україні більше зенітних танків Gepard, які будуть використовуватись для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"І я хочу подякувати партнерам - маємо чергову домовленість. Україна отримає більше "Гепардів" для захисту нашої енергетичної мережі", - заявив він.
Президент зазначив, що Україна продовжує мобілізувати всі сили для того, щоб збільшити постачання різних систем ППО та забезпечити фізичний захист об'єктів енергетичної мережі.
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Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"І я хочу подякувати партнерам - маємо чергову домовленість. Україна отримає більше "Гепардів" для захисту нашої енергетичної мережі", - заявив він.
Президент зазначив, що Україна продовжує мобілізувати всі сили для того, щоб збільшити постачання різних систем ППО та забезпечити фізичний захист об'єктів енергетичної мережі.
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