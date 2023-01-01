На Волині фура в'їхала на кладовище. ФОТО





Про це повідомляє Ольги Бузулук.



Водій вантажівки 1964 року народження з’їхав з дороги на кладовище і пошкодив декілька могил.



Від освідування та від госпіталізації водій відмовився.



На нього склали адмінпротокол за ст. 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9-го вересня, поблизу Володимира водій вантажного автомобіля заснув за кермом та в’їхав на Федорівське кладовище.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на слова начальниці пресслужби поліції Волинської областіВодій вантажівки 1964 року народження з’їхав з дороги на кладовище і пошкодив декілька могил.Від освідування та від госпіталізації водій відмовився.На нього склали адмінпротокол за ст. 124 – Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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