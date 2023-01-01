Якою є ситуація на фронті. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочався 564-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російські окупанти продовжують порушувати Міжнародне гуманітарне право, цілять та обстрілюють позиції українських військ та цивільну інфраструктуру, тероризуючи мирне населення.На жаль, ці акти тероризму привели до загибелі та поранення мирних жителів, зруйнували житлові будинки та пошкодили, - про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Сили оборони України продовжують вести оборонні операції на сході та наступальну операцію на півдні України. Знищуючи ворога, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюють нові позиції.Протягом доби 9 вересня було проведено понад 30х бойових залучень. Ворог завдав 2х ракетних, 40х авіаційних ударів, більше 38х MLRS як атаки по позиціях українських військ та цивільних цілях у різних населених пунктах.Минулої ночі окупанти атакували Україну 32х дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, 25х з яких перехопила українська ППО. Більшу частину бойових БПЛА російські окупанти відправили в Київську область.Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Бударки, Амбарне, Синківка, Кислівка, Чернещина (Харківська область), Новоселівське, Білогорівка (Луганська область), Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомаєрське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота-Нива (Донецька область), Роботине, Кам'янка (Запорізька область), Арханхельське (Херсонська область).Під ворожий обстріл потрапили понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні підривні заходи в прикордонних районах з метою запобігання розведення наших військ на окири, які загрожуОперативно-стратегічне угруповання Хортиця, сокири Куп'янськ, Лиман, Бахмут: окупанти зробили невдалі спроби прорвати оборону Збройних Сил України в околицях Берестове, Оріхово-Василівки та Богданівки. В околицях Кліщіївки тривають запеклі бої.Оперативно-стратегічне угруповання «Таврія», Авдіївка, Мар’їнка, Шахтарське сокири: Сили оборони продовжують тримати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові операції та відвоюють українську землю за метр. Зокрема, українські бійці відбили близько 15 разів ворожих атак в околицях Мар'їнки.Вісь Мелітополя: Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдаючи окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, змушуючи ворога відступити з позицій.Херсонська вісь: Сили оборони України продовжують вести контрбатарейний вогонь, знищувати ворожі склади та успішно завдати ударів по лініях противника.10 вересня 2023 року окупаційна влада планувала провести незаконні “вибори голів та депутатів місцевих рад” на тимчасово окупованих територіях України. Прикметно, що переважна більшість кандидатів навіть не мають університетського ступеня і працюють двірниками, охоронцями або прибиральниками. Окупанти просто використовують свої особи, щоб приховати справжніх "лідерів" окупованих територій.Ці псевдовибори і їх результати не визнає весь цивілізований світ, а сам факт їх утримують і місцеві участь будуть використані окупаційною владою для обліку кількості чоловіків, які будуть мобілізовані та подальшого призвані до лав армія вторгнення країни-агресора.Командування Сил оборони України закликає ігнорувати будь-яку участь у цих псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційної армії.Протягом доби 9 вересня Повітряні сили України завдали 8х авіаударів по зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника. Крім того, ППО перехопила три розвідувальні БПЛА.Ракетні війська знищили 6х артилерійських систем, 1х зенітно-ракетну систему, 1х зосередження військ та 1х паливно-мастильний склад противника.