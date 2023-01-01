На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула

На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула
Вчора, 9 вересня, о 19:55 надійшло повідомлення про ДТП в селі Раків-Лів Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не справився з керуванням і злетів у кювет разом з пасажиром.

На місці події працювали рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. До прибуття відділення свідки деблокували учасників ДТП з автомобіля.

Рятувальники від‘єднали акумуляторну батарею. Один чоловік загинув у кареті швидкої допомоги, інший доставлений до відділення швидкої допомоги.
На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула
На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула
На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ще й номер лівий " На даний момент номер AC0479AB належать транспортному засобу марки LIFAN LF150-2E, 2017 року випуску з об'ємом двигуна 150 см3, з типом палива БЕНЗИН. ЧОРНИЙ колір."
Відповісти
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула
Сьогодні, 08:00
«Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни», – Стефанішина
Сьогодні, 06:44
Колишні обмежено придатні служитимуть, але не на передовій, – Лубінець
Сьогодні, 05:54
У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем
Сьогодні, 03:27
Румунія виявила на своїй території уламки ще одного російського безпілотника
Сьогодні, 02:23
Схожі новини
У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини
24 серпень, 10:08
На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники На Волині – смертельна ДТП: водія деблокували рятувальники
24 серпень, 09:52
Водієві вантажівки, який на Волині збив на смерть дитину, оголосили про підозру Водієві вантажівки, який на Волині збив на смерть дитину, оголосили про підозру
28 липень, 10:08
У лікарні на Волині помер 18-річний мотоцикліст, який виїхав на зустрічну смугу і влетів у автівку У лікарні на Волині помер 18-річний мотоцикліст, який виїхав на зустрічну смугу і влетів у автівку
07 липень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула
Сьогодні, 08:00
 0
«Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни», – Стефанішина
Сьогодні, 06:44
 0
Колишні обмежено придатні служитимуть, але не на передовій, – Лубінець
Сьогодні, 05:54
 0
У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем
Сьогодні, 03:27
 0
Румунія виявила на своїй території уламки ще одного російського безпілотника
Сьогодні, 02:23
 0
Медіа
відео
1/8