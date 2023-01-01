На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не справився з керуванням і злетів у кювет разом з пасажиром.



На місці події працювали рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. До прибуття відділення свідки деблокували учасників ДТП з автомобіля.



Рятувальники від‘єднали акумуляторну батарею. Один чоловік загинув у кареті швидкої допомоги, інший доставлений до відділення швидкої допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 9 вересня, о 19:55 надійшло повідомлення про ДТП в селі Раків-Лів Камінь-Каширського району.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не справився з керуванням і злетів у кювет разом з пасажиром.На місці події працювали рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. До прибуття відділення свідки деблокували учасників ДТП з автомобіля.Рятувальники від‘єднали акумуляторну батарею. Один чоловік загинув у кареті швидкої допомоги, інший доставлений до відділення швидкої допомоги.

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