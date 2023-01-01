На Волині водій автівки злетів у кювет: одна людина загинула
Сьогодні, 08:00
Вчора, 9 вересня, о 19:55 надійшло повідомлення про ДТП в селі Раків-Лів Камінь-Каширського району.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не справився з керуванням і злетів у кювет разом з пасажиром.
На місці події працювали рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. До прибуття відділення свідки деблокували учасників ДТП з автомобіля.
Рятувальники від‘єднали акумуляторну батарею. Один чоловік загинув у кареті швидкої допомоги, інший доставлений до відділення швидкої допомоги.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не справився з керуванням і злетів у кювет разом з пасажиром.
На місці події працювали рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського. До прибуття відділення свідки деблокували учасників ДТП з автомобіля.
Рятувальники від‘єднали акумуляторну батарею. Один чоловік загинув у кареті швидкої допомоги, інший доставлений до відділення швидкої допомоги.
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Коментарі 1
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