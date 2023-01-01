Колишні обмежено придатні служитимуть, але не на передовій, – Лубінець

Колишні обмежено придатні служитимуть, але не на передовій, – Лубінець
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував РНБО прибрати формулювання "обмежено придатний": громадяни України, які мають проблеми зі здоров'ям можуть нести службу не на передовій.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Щодо рішення "обмежено придатний": ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як "непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання", - розповів омбудсмен.

За його словами, це питання було окремо розглянуто на засіданні РНБО, на якому Лубінець запропонував прибрати формулювання "обмежено придатний". На думку омбудсмена, громадянин України повинен бути або придатним до виконання військової служби, або непридатним.

"Якщо він, наприклад, в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатись IT (військовим напрямком). Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний чи повністю придатний було врегульоване через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину України, якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у певних військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою", - заявив Лубінець.

Він наголосив, що процедура повинна відбуватися максимально прозоро, зрозуміло для громадян та цифровізовано. Крім того, до електронних баз повинні мати доступ громадяни, лікарі та інституції, які здійснюють парламентський контроль.На думку омбудсмена це унеможливить корупцію та надасть можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються.

Лубінець також поінформував, що наразі вже перевірили 75% ВЛК, решту планують перевірити до кінця вересня.

Як раніше повідомляло агентство, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо скасування відстрочки для деяких студентів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Що це за чудо.Якщо приберуть ,обмежено,на придатний,то все,а наказ ти мусиш виконати, одягнувши форму,хитро придумано.
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