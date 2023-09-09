Румунія виявила на своїй території уламки ще одного російського безпілотника





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У своїй заяві президент Клаус Йоганніс сказав, що він повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про фрагменти безпілотника - вже другого, який впав на території Румунії цього тижня, і що Столтенберг підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією.



“Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника... свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений нападами Росії на українські дунайські порти”, – сказав Йоханніс.



Столтенберг сказав, що російські удари поблизу кордону "дестабілізують", навіть якщо немає ознак того, що Росія має намір вдарити по країні, яка є членом НАТО. Він додав, що він вітає рішення США направити літаки F-16 для посилення повітряного контролю.



Раніше цього тижня Державний департамент США заявив, що передасть додаткові американські винищувачі F-16 для посилення місії НАТО з контролю за повітрям у Румунії.



Нагадаємо, нещодавно Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили російські атаки на інфраструктуру на Дунаї. Головкому ЗСУ наголосив на необхідності посилення ППО України.



У ніч на 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Відповідні дані Держприкордонслужби оприлюднили в міністерстві закордонних справ України. Румунія на це заявила, що російські дрони "не становили прямої військової загрози" для них. Водночас президент Румунії заперечував, що на територію його країни впали безпілотники, але згодом у міноборони країни визнали, що було падіння.



У НАТО тим часом сказали, що не вважають паління російського безпілотника на території країни-члена Альянсу "навмисним нападом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Румунії заявило в суботу, що нові фрагменти безпілотника, подібного до тих, які використовували російські військові, були знайдені на території Румунії.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.У своїй заяві президентсказав, що він повідомив генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про фрагменти безпілотника - вже другого, який впав на території Румунії цього тижня, і щопідтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією.“Ідентифікація румунською владою на території Румунії поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника... свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, країни НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений нападами Росії на українські дунайські порти”, – сказав Йоханніс.Столтенберг сказав, що російські удари поблизу кордону "дестабілізують", навіть якщо немає ознак того, що Росія має намір вдарити по країні, яка є членом НАТО. Він додав, що він вітає рішення США направити літаки F-16 для посилення повітряного контролю.Раніше цього тижня Державний департамент США заявив, що передасть додаткові американські винищувачі F-16 для посилення місії НАТО з контролю за повітрям у Румунії.Нагадаємо, нещодавно Залужний і начальник Штабу оборони ЗС Румунії обговорили російські атаки на інфраструктуру на Дунаї. Головкому ЗСУ наголосив на необхідності посилення ППО України.У ніч на 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Відповідні дані Держприкордонслужби оприлюднили в міністерстві закордонних справ України. Румунія на це заявила, що російські дрони "не становили прямої військової загрози" для них. Водночас президент Румунії заперечував, що на територію його країни впали безпілотники, але згодом у міноборони країни визнали, що було падіння.У НАТО тим часом сказали, що не вважають паління російського безпілотника на території країни-члена Альянсу "навмисним нападом".

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