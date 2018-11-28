У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем

У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем
Столична поліція розшукує чоловіка, який напав на двох дітей. Одному хлопчику нападник порвав футболку, а іншому поранив руку ножем. Дитину госпіталізували.

Про це повідомила поліція Києва, пише Громадське.

Там зазначили, що подія сталася 9 вересня близько 17:00. Двоє хлопчиків 10 та 11 років грались і намагалися звести намет. До них підійшов незнайомець і запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав і втік.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо затримання зловмисника. До розшуку залучили особовий склад Деснянського управління поліції, оперативників карного розшуку та патрульних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, чоловік, ніж, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем
Сьогодні, 03:27
Румунія виявила на своїй території уламки ще одного російського безпілотника
Сьогодні, 02:23
В Україні внаслідок російської агресії знищені 400 закладів освіти
Сьогодні, 01:47
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині
09 вересень, 23:02
Схожі новини
У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці У Києві п'яний чоловік з ножем напав на дівчину в маршрутці
28 листопад, 2018, 10:56
Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО Поїхав по гриби і впав на ніж: у Луцьку патрульні надали допомогу пораненому чоловіку. ВІДЕО
18 серпень, 17:46
У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю. ОНОВЛЕНО У Києві чоловік з гранатою захопив Кабмін: погрожує підірвати будівлю. ОНОВЛЕНО
04 серпень, 2021, 11:05
У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані
07 липень, 2021, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем
Сьогодні, 03:27
 0
Румунія виявила на своїй території уламки ще одного російського безпілотника
Сьогодні, 02:23
 0
В Україні внаслідок російської агресії знищені 400 закладів освіти
Сьогодні, 01:47
 0
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині
09 вересень, 23:02
 0
Медіа
відео
1/8