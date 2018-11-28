У Києві поліція розшукує чоловіка, який напав на дітей. Одного хлопчика він ударив ножем





Про це повідомила поліція Києва, пише



Там зазначили, що подія сталася 9 вересня близько 17:00. Двоє хлопчиків 10 та 11 років грались і намагалися звести намет. До них підійшов незнайомець і запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав і втік.



Наразі правоохоронці вживають заходів щодо затримання зловмисника. До розшуку залучили особовий склад Деснянського управління поліції, оперативників карного розшуку та патрульних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Столична поліція розшукує чоловіка, який напав на двох дітей. Одному хлопчику нападник порвав футболку, а іншому поранив руку ножем. Дитину госпіталізували.Про це повідомила поліція Києва, пише Громадське Там зазначили, що подія сталася 9 вересня близько 17:00. Двоє хлопчиків 10 та 11 років грались і намагалися звести намет. До них підійшов незнайомець і запропонував допомогу. Коли діти відмовились, чоловік на них напав і втік.Наразі правоохоронці вживають заходів щодо затримання зловмисника. До розшуку залучили особовий склад Деснянського управління поліції, оперативників карного розшуку та патрульних.

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