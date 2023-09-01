«Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни», – Стефанішина

«Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни», – Стефанішина
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що Україна не отримала більшого на вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе надто велику відповідальність.

Про це Стефанішина сказала під час форуму Yalta European Strategy, що проходив 8-9 вересня у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Головний урок, який ми винесли з Вільнюсу – лідери (країн НАТО) виявились неготовими взяти на себе відповідальність за більш амбітну заяву, оскільки не відчували підтримки суспільств", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, надання у Вільнюсі гарантій вступу України у НАТО могло би змінити хід війни з росією.

"Це лише п’ять додаткових слів у декларації Вільнюського саміту, проте вони змінили би хід війни – Путін би "помер". Однак політичної волі включити ці п’ять слів не виявилося",- сказала віцепрем’єрка.

"Спочатку нас це обурило, але потім ми зрозуміли, що ми потребуємо підтримки суспільств і парламентів цих країн для того, щоб у їх лідерів наступного разу було достатньо волі для ухвалення такого рішення",- резюмує Стефанішина.

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Теги: Росія, Україна, війна
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