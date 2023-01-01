В Україні внаслідок російської агресії знищені 400 закладів освіти





Як передає Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі, розмістивши відео про умови навчання українців під час війни.



За його словами, сьогодні українські діти через агресію рф навчаються у нових умовах, зокрема перебуваючи в укриттях. А вчителі іноді навіть проводять заняття з позицій на передовій.



Ворог же продовжує руйнувати заклади освіти: близько 400 повністю знищені, понад три тисячі — пошкоджені. А також — запроваджує свої "стандарти" навчання на тимчасово окупованих територіях.



"Тому, в Міжнародний день захисту освіти від нападів, хочу наголосити: українські діти мають здобувати освіту в мирній країні! А це відео — ілюстрація того, в якій реальності вони вимушені навчатися!", - наголосив Лубінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні внаслідок російської агресії повністю знищені 400 закладів освіти, понад три тисячі пошкоджені.Як передає Укрінформ , про це уповноважений ВР із прав людиниповідомив у Телеграмі, розмістивши відео про умови навчання українців під час війни.За його словами, сьогодні українські діти через агресію рф навчаються у нових умовах, зокрема перебуваючи в укриттях. А вчителі іноді навіть проводять заняття з позицій на передовій.Ворог же продовжує руйнувати заклади освіти: близько 400 повністю знищені, понад три тисячі — пошкоджені. А також — запроваджує свої "стандарти" навчання на тимчасово окупованих територіях."Тому, в Міжнародний день захисту освіти від нападів, хочу наголосити: українські діти мають здобувати освіту в мирній країні! А це відео — ілюстрація того, в якій реальності вони вимушені навчатися!", - наголосив Лубінець.

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