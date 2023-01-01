В Україні внаслідок російської агресії знищені 400 закладів освіти
Сьогодні, 01:47
В Україні внаслідок російської агресії повністю знищені 400 закладів освіти, понад три тисячі пошкоджені.
Як передає Укрінформ, про це уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі, розмістивши відео про умови навчання українців під час війни.
За його словами, сьогодні українські діти через агресію рф навчаються у нових умовах, зокрема перебуваючи в укриттях. А вчителі іноді навіть проводять заняття з позицій на передовій.
Ворог же продовжує руйнувати заклади освіти: близько 400 повністю знищені, понад три тисячі — пошкоджені. А також — запроваджує свої "стандарти" навчання на тимчасово окупованих територіях.
"Тому, в Міжнародний день захисту освіти від нападів, хочу наголосити: українські діти мають здобувати освіту в мирній країні! А це відео — ілюстрація того, в якій реальності вони вимушені навчатися!", - наголосив Лубінець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як передає Укрінформ, про це уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі, розмістивши відео про умови навчання українців під час війни.
За його словами, сьогодні українські діти через агресію рф навчаються у нових умовах, зокрема перебуваючи в укриттях. А вчителі іноді навіть проводять заняття з позицій на передовій.
Ворог же продовжує руйнувати заклади освіти: близько 400 повністю знищені, понад три тисячі — пошкоджені. А також — запроваджує свої "стандарти" навчання на тимчасово окупованих територіях.
"Тому, в Міжнародний день захисту освіти від нападів, хочу наголосити: українські діти мають здобувати освіту в мирній країні! А це відео — ілюстрація того, в якій реальності вони вимушені навчатися!", - наголосив Лубінець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні внаслідок російської агресії знищені 400 закладів освіти
Сьогодні, 01:47
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині
09 вересень, 23:02
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Юрієм Франком. ФОТО
09 вересень, 22:50
Медіа