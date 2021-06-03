Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині

Володимир Зеленський зустрівся з переможцями III Європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце.



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Вітаючи спортсменів, Глава держави наголосив: велика перемога України складається з перемог у різних сферах, зокрема й спортивні звитяги мають великий уплив.



«Кожного разу, коли підіймається український прапор завдяки вашим перемогам, є відчуття великої поваги й гордості. Я хочу подякувати вам від усіх українців, які мають змогу відчувати це. Тому що прапор підіймається до вершини. Це означає момент перемоги», – сказав президент.



Володимир Зеленський зазначив, що українські спортсмени слугують взірцем для дітей, які прагнуть на них рівнятися.



«Ви є великим елементом мотивації для української нації і невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї загальної великої перемоги, заради якої ми воюємо, працюємо, перемагаємо», – наголосив він.



Як запевнив Президент, Українська держава й надалі підтримуватиме спортсменів і попри численні виклики не залишить спорт поза увагою.



«Спорт, фізична культура, фізичне виховання, ваші вихователі, тренерський склад – ви є пріоритетом України», – акцентував він.



Володимир Зеленський побажав українським атлетам перемог на спортивних майданчиках, а всьому народові України – перемоги у війні проти російського агресора.



Президент вручив державні нагороди 18 спортсменам, які досягли високих результатів на III Європейських іграх у Кракові влітку цього року.



Шачанці Валерії Тереті, чемпіонці з веслування на байдарках і каное, президент України вручив орден княгині Ольги ІІІ ступеня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні Дня фізичної культури та спорту президент Українизустрівся з переможцями III Європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце.Про це пише Район.Шацьк Вітаючи спортсменів, Глава держави наголосив: велика перемога України складається з перемог у різних сферах, зокрема й спортивні звитяги мають великий уплив.«Кожного разу, коли підіймається український прапор завдяки вашим перемогам, є відчуття великої поваги й гордості. Я хочу подякувати вам від усіх українців, які мають змогу відчувати це. Тому що прапор підіймається до вершини. Це означає момент перемоги», – сказав президент.Володимир Зеленський зазначив, що українські спортсмени слугують взірцем для дітей, які прагнуть на них рівнятися.«Ви є великим елементом мотивації для української нації і невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї загальної великої перемоги, заради якої ми воюємо, працюємо, перемагаємо», – наголосив він.Як запевнив Президент, Українська держава й надалі підтримуватиме спортсменів і попри численні виклики не залишить спорт поза увагою.«Спорт, фізична культура, фізичне виховання, ваші вихователі, тренерський склад – ви є пріоритетом України», – акцентував він.Володимир Зеленський побажав українським атлетам перемог на спортивних майданчиках, а всьому народові України – перемоги у війні проти російського агресора.Президент вручив державні нагороди 18 спортсменам, які досягли високих результатів на III Європейських іграх у Кракові влітку цього року.Шачанці, чемпіонці з веслування на байдарках і каное, президент України вручив орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

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