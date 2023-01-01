10 вересня на Волині: гортаючи календар

10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у ексдепутата Волинської обласної ради Віктора Коротуна (на фото).

Іменинниками 10 вересня є: Ганна, Веніамін, Захарій, Мусій.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

10 вересня 1890 року була введена в експлуатацію залізниця «Ківерці-Луцьк».

10 вересня 1994 року вийшов перший номер газети «Аверс-прес».

Цього дня у 2008 році помер український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук, дитинство і юність якого пройшла у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гортаючи календар, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині
09 вересень, 23:02
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Юрієм Франком. ФОТО
09 вересень, 22:50
«Жодного сантиметра окупантам не залишимо»: Зеленський привітав майже 50 міст України, серед яких Луцьк
09 вересень, 22:13
Як Луцьк відзначив 938-му річницю. ВІДЕО
09 вересень, 21:45
Схожі новини
7 вересня на Волині: гортаючи календар 7 вересня на Волині: гортаючи календар
07 вересень, 00:00
3 вересня на Волині: гортаючи календар
03 вересень, 00:00
30 серпня на Волині: гортаючи календар 30 серпня на Волині: гортаючи календар
30 серпень, 00:00
27 серпня на Волині: гортаючи календар 27 серпня на Волині: гортаючи календар
27 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Нагороду від президента отримала спортсменка з Волині
09 вересень, 23:02
 0
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Юрієм Франком. ФОТО
09 вересень, 22:50
 0
«Жодного сантиметра окупантам не залишимо»: Зеленський привітав майже 50 міст України, серед яких Луцьк
09 вересень, 22:13
 0
Як Луцьк відзначив 938-му річницю. ВІДЕО
09 вересень, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8