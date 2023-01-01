На Волині попрощалися із загиблим Героєм Юрієм Франком. ФОТО

Юрія Івановича Франка, 1986 року народження.



Про це



Кривава війна веде лік невинним жертвам, відважним українським захисникам, які до останнього подиху боронять волю та незалежність своєї держави.



Юрій Франко був вірним сином України, і коли ворог став спопеляти українські міста та села, не чекав повістки з військкомату, а добровільно став на захист Батьківщини.



31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Андріївка Донецької області обірвалося життя нашого земляка, інспектора прикордонної служби, кулеметника прикордонної застави відділу прикордонної служби "Чоп" 94 прикордонного загону, старшого солдата Юрія Івановича Франка.



Він мріяв про сім'ю, про мирне життя у вільній Україні. За це й віддав своє молоде життя. А нареченій довелося приміряти вдовину печаль, ще й не ставши дружиною.



Остання дорога додому. Останнє прощання з батьківською оселею. Біль, сум, ридання згорьованих батьків. Війна відібрала у них найдорожче - сина, котрий мав бути опорою у старості. А став вічним болем, незагоєною душевною раною і гордістю, бо він - Герой.



Біля пам'ятного Знака борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида за невинно вбитим воїном Юрієм Франком.



Попрощатися та віддати останню шану загиблому Герою прийшли рідні та друзі, однокласники та товариші, з якими разом навчався у місцевому коледжі, просто небайдужі жителі міста. Бо, як висловився священник ПЦУ та капелан Микола Царик, " це тяжка втрата та невимовний біль не лише для родини, це втрата для кожного свідомого українця".



Бо ми втрачаємо цвіт нації. Тих, кому створювати сім'ї, народжувати дітей, будувати державу.



"Рідне місто востаннє зустріло свого Героя Юрія Франка - прикордонника, який боровся за територіальну цілісність держави і вірив в перемогу. Його очі з портрета ніби випромінюють - перемога буде за нами. Бо ми відвойовуємо свою землю, своє право існувати як нація сильних, добрих, працьовитих людей, яким був у мирному житті і Юрій Франко", - наголосив, звертаючись до присутніх, Рожищенський міський голова В`ячеслав Поліщук.



Чин відспівування Героя відбувся у храмі Архістратига Михаїла. А далі велелюдною процесією під звуки військового оркестру та церковні піснеспіви загиблого захисника України Юрія Франка провадили до місця його останнього спочинку на Алеї слави міського кладовища.



Лунає Державний Гімн, військовий салют і батькам віддають символ держави, котрим була вкрита домовина. За цей синьо-жовтий стяг до останнього боровся їх син. За вільну Україну. За кожного з нас.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищани та жителі громади навколішки зустріли загиблого Героя, 1986 року народження.Про це повідомляють у Рожищенській міській раді.Кривава війна веде лік невинним жертвам, відважним українським захисникам, які до останнього подиху боронять волю та незалежність своєї держави.Юрій Франко був вірним сином України, і коли ворог став спопеляти українські міста та села, не чекав повістки з військкомату, а добровільно став на захист Батьківщини.31 серпня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Андріївка Донецької області обірвалося життя нашого земляка, інспектора прикордонної служби, кулеметника прикордонної застави відділу прикордонної служби "Чоп" 94 прикордонного загону, старшого солдата Юрія Івановича Франка.Він мріяв про сім'ю, про мирне життя у вільній Україні. За це й віддав своє молоде життя. А нареченій довелося приміряти вдовину печаль, ще й не ставши дружиною.Остання дорога додому. Останнє прощання з батьківською оселею. Біль, сум, ридання згорьованих батьків. Війна відібрала у них найдорожче - сина, котрий мав бути опорою у старості. А став вічним болем, незагоєною душевною раною і гордістю, бо він - Герой.Біля пам'ятного Знака борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида за невинно вбитим воїном Юрієм Франком.Попрощатися та віддати останню шану загиблому Герою прийшли рідні та друзі, однокласники та товариші, з якими разом навчався у місцевому коледжі, просто небайдужі жителі міста. Бо, як висловився священник ПЦУ та капелан Микола Царик, " це тяжка втрата та невимовний біль не лише для родини, це втрата для кожного свідомого українця".Бо ми втрачаємо цвіт нації. Тих, кому створювати сім'ї, народжувати дітей, будувати державу."Рідне місто востаннє зустріло свого Героя Юрія Франка - прикордонника, який боровся за територіальну цілісність держави і вірив в перемогу. Його очі з портрета ніби випромінюють - перемога буде за нами. Бо ми відвойовуємо свою землю, своє право існувати як нація сильних, добрих, працьовитих людей, яким був у мирному житті і Юрій Франко", - наголосив, звертаючись до присутніх, Рожищенський міський головаЧин відспівування Героя відбувся у храмі Архістратига Михаїла. А далі велелюдною процесією під звуки військового оркестру та церковні піснеспіви загиблого захисника України Юрія Франка провадили до місця його останнього спочинку на Алеї слави міського кладовища.Лунає Державний Гімн, військовий салют і батькам віддають символ держави, котрим була вкрита домовина. За цей синьо-жовтий стяг до останнього боровся їх син. За вільну Україну. За кожного з нас.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію