Як Луцьк відзначив 938-му річницю. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Захожий.



Наймасовішими заходами 9 вересня стали: традиційний велопробіг і громадська акція "Українська вишиванка", яка відбувається в обласному центрі вже вп'ятнадцяте.



Велопробіг у вишиванках



Цього року участь у велопробігові взяли понад 400 учасників, розповіла Суспільному начальниця відділу молодіжної політики Заріна Дацик.



Акція стартувала на Театральному майдані.



Долучилися до велопробігу три десятки військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації. "Ми долучаємося до велопробігу, щоб показати, що ми справжні воїни як на полі бою, так і в суспільному, мирному житті", розповів начальник фізпідготовки та спорту підрозділу Руслан Бродовський.



68-річий Микола Доценко каже, що спеціально приїхав на акцію з міста Дубно: "Сорочку вишила дружина. А все решта – в нас є театр, я в них позичив просто. Приїхати, то ж треба мати костюм, а не просто. В цьому році я вже наїздив 11 тисяч".



Із українським прапором на плечах та на триколісному велосипеді взяла участь в акції Людмила Шурма. Її яскравий образ дуже привабив усіх навколо. "Я сьогодні принесла людям дуже багато позитиву. Кожен хоче привітатися і щось мені побажати і так само я", — говорить учасниця велопробігу.



Колону велосипедистів супроводжували патрульні та медики. Рухалися учасники за маршрутом тролейбуса 15 а. Його протяжність орієнтовно 11 кілометрів. На час заходу деякі вулиці перекрили.



"Жива" мапа України



Після завершення велопробігу на Театральному майдані відбулася громадська акція "Українська вишиванка". Як розповіла начальниця відділу молодіжної політики Заріна Дацик, організатори довго вагалися, в яку фігуру учасники дійства вишиковуватимуться цього року.



"Торік в нас були ЗСУ і любов. Зробити щось вище і більше просто неможливо. Ми зрозуміли: що найголовніше — це наша Україна! Цього року ми вирішили побудувати велику карту Країни. Але це вперше з 2007-го року, відколи триває наша акція це буде не просто статична фігура, а й певний невеличкий флешмоб", — сказала Заріна Дацик.



Учасники акції вишиковувалися на позначках із назвами регіонів України. Олена Дейнека каже, що разом із донкою та друзями свідомо обрали Луганщину, щоб показати, що волиняни люблять цей регіон і чекають на деокупацію.



Завершилося дійство акапельним виконанням Гімну України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 та 10 вересня Луцьк відзначає 938 річниці від дня заснування. З цієї нагоди у місті відбулися одразу декілька патріотичних заходів, до яких долучились сотні містян і гостей міста.Про це розповів Суспільному директор міського департаменту молоді та спортуНаймасовішими заходами 9 вересня стали: традиційний велопробіг і громадська акція "Українська вишиванка", яка відбувається в обласному центрі вже вп'ятнадцяте.Цього року участь у велопробігові взяли понад 400 учасників, розповіла Суспільному начальниця відділу молодіжної політики Заріна Дацик.Акція стартувала на Театральному майдані.Долучилися до велопробігу три десятки військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації. "Ми долучаємося до велопробігу, щоб показати, що ми справжні воїни як на полі бою, так і в суспільному, мирному житті", розповів начальник фізпідготовки та спорту підрозділу Руслан Бродовський.68-річийкаже, що спеціально приїхав на акцію з міста Дубно: "Сорочку вишила дружина. А все решта – в нас є театр, я в них позичив просто. Приїхати, то ж треба мати костюм, а не просто. В цьому році я вже наїздив 11 тисяч".Із українським прапором на плечах та на триколісному велосипеді взяла участь в акції. Її яскравий образ дуже привабив усіх навколо. "Я сьогодні принесла людям дуже багато позитиву. Кожен хоче привітатися і щось мені побажати і так само я", — говорить учасниця велопробігу.Колону велосипедистів супроводжували патрульні та медики. Рухалися учасники за маршрутом тролейбуса 15 а. Його протяжність орієнтовно 11 кілометрів. На час заходу деякі вулиці перекрили.Після завершення велопробігу на Театральному майдані відбулася громадська акція "Українська вишиванка". Як розповіла начальниця відділу молодіжної політики, організатори довго вагалися, в яку фігуру учасники дійства вишиковуватимуться цього року."Торік в нас були ЗСУ і любов. Зробити щось вище і більше просто неможливо. Ми зрозуміли: що найголовніше — це наша Україна! Цього року ми вирішили побудувати велику карту Країни. Але це вперше з 2007-го року, відколи триває наша акція це буде не просто статична фігура, а й певний невеличкий флешмоб", — сказала Заріна Дацик.Учасники акції вишиковувалися на позначках із назвами регіонів України.каже, що разом із донкою та друзями свідомо обрали Луганщину, щоб показати, що волиняни люблять цей регіон і чекають на деокупацію.Завершилося дійство акапельним виконанням Гімну України.

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