Окупанти перекидають під Роботине на Запоріжжі підкріплення, щоб стримати ЗСУ, – британська розвідка





Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, пише



Там вказують, що підрозділи Збройних сил України просунулися вглиб багатошарової лінії російської оборони на схід від населеного пункту Роботине. Українські мотопіхотні підрозділи продовжують просування й виснажують російські сили в цьому районі.



Українські війська також продовжують тиснути на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись уперед на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою.



«Дуже ймовірно, що росія передислокувала сили з інших ділянок фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного», — зазначило британське оборонне відомство.



Там додали, що ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Передислокація також із великою ймовірністю свідчить про тиск на оборонні рубежі окупантів, особливо навколо Роботиного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська почали перекидати під село Роботине Пологівського району Запорізької області підкріплення з інших ділянок фронту.Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, пише Громадське Там вказують, що підрозділи Збройних сил України просунулися вглиб багатошарової лінії російської оборони на схід від населеного пункту Роботине. Українські мотопіхотні підрозділи продовжують просування й виснажують російські сили в цьому районі.Українські війська також продовжують тиснути на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись уперед на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою.«Дуже ймовірно, що росія передислокувала сили з інших ділянок фронту, щоб замінити деградовані підрозділи навколо Роботиного», — зазначило британське оборонне відомство.Там додали, що ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Передислокація також із великою ймовірністю свідчить про тиск на оборонні рубежі окупантів, особливо навколо Роботиного.

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