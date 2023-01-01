Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня

У неділю, 10 вересня, на Волині очікується малохмарна погода. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.За даними Sinoptik, вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Луцьку буде стояти ясна погода. Без опадів.у цей день вшановується пам'ять Анни Пророчиці. Наші пращури славили врожай, починались веселі осінні ярмарки. Люди не даремно поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь.