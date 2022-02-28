На Волині автомобіль збив скутериста
Сьогодні, 18:00
У селищі Колки автомобіль збив скутериста.
Аварія сталася 9 вересня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики оперативно прибули за викликом.
Вони діагностували у скутериста забій головного мозку, перелом правого стегна та забій грудної клітки.
34-річного потерпілого транспортували до Волинської обласної клінічної лікарні.
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Аварія сталася 9 вересня.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики оперативно прибули за викликом.
Вони діагностували у скутериста забій головного мозку, перелом правого стегна та забій грудної клітки.
34-річного потерпілого транспортували до Волинської обласної клінічної лікарні.
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