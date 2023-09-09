«Виборчий» штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе, – ЗМІ

«Виборчий» штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе, – ЗМІ
Українські захисники вдарили дронами по псевдовиборчій дільниці в Запорізькій області.

За даними джерел LB.ua, вибух і пожежу влаштувала СБУ.

У селі Скельки Василівського району під час фейкових "виборів" декілька безпілотників-камікадзе "проголосували" проти окупантів. Удару завдали по так званому виборчому штабу окупантів, який вони використовували для зберігання "бюлетенів" та документів.

"Вибори" тут закінчилися достроково.

"Після вибухів окупанти занервували – оточили прилеглі вулиці, почали перевіряти людей, підняли в повітря свої безпілотники. Це ще одне попередження окупантам і колаборантам, що українська земля у прямому сенсі горітиме під їхніми ногами", – наголосили співрозмовники редакції.

Нагадаємо, завдяки СБУ вибухи лунали і на так званій виборчій дільниці в окупованому Бердянську.

Росіяни влаштували підставні "вибори" на тимчасово захоплених територіях України паралельно із виборами на своїй території. Ні Україна, ні світ цей фарс на захоплених територіях не визнає, так само, як і інші підроблені росіянами "вибори" та "референдуми". Населення тимчасово окупованих територій ворог паспортизував примусово, а на "виборчі дільниці" людей заганяють шантажем.

МЗС України наголошує, що влаштовані "вибори" є нікчемними, і закликає міжнародних союзників вжити додаткових санкцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Виборчий» штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе, – ЗМІ
Сьогодні, 17:07
Генштаб підтвердив, що українські воїни захопили позиції на лівому березі Херсонщини
Сьогодні, 16:22
На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:10
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
Генштаб підтвердив, що українські воїни захопили позиції на лівому березі Херсонщини Генштаб підтвердив, що українські воїни захопили позиції на лівому березі Херсонщини
Сьогодні, 16:22
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники
Сьогодні, 11:20
В Україну прибув очільник МЗС Японії: вперше з початку повномасштабної війни В Україну прибув очільник МЗС Японії: вперше з початку повномасштабної війни
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Виборчий» штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе, – ЗМІ
Сьогодні, 17:07
 0
Генштаб підтвердив, що українські воїни захопили позиції на лівому березі Херсонщини
Сьогодні, 16:22
 0
На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 15:00
 0
Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
 0
Медіа
відео
1/8