На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Сьогодні до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Ківерці на вулиці Філатова у криницю впав чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Проводячи ремонтні роботи в приміщенні каналізаційно-насосної станції, чоловік оступився й упав у колодязь глибиною 10 м.
На місце події виїхало відділення 6 ДПРЧ міста Ківерці та група рятувальних робіт міста Луцьк.
По прибуттю рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі і за допомогою мотузки спустилися на дно криниці. Потерпілому надягли маску і, зафіксувавши його мотузкою, підняли на поверхню та передали працівникам медичної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Проводячи ремонтні роботи в приміщенні каналізаційно-насосної станції, чоловік оступився й упав у колодязь глибиною 10 м.
На місце події виїхало відділення 6 ДПРЧ міста Ківерці та група рятувальних робіт міста Луцьк.
По прибуттю рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі і за допомогою мотузки спустилися на дно криниці. Потерпілому надягли маску і, зафіксувавши його мотузкою, підняли на поверхню та передали працівникам медичної служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО
Сьогодні, 15:00
Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:10
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Наумюк
Сьогодні, 13:30
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули сотні людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки
Сьогодні, 12:00
Медіа