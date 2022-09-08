На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО

На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО
Сьогодні до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Ківерці на вулиці Філатова у криницю впав чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Проводячи ремонтні роботи в приміщенні каналізаційно-насосної станції, чоловік оступився й упав у колодязь глибиною 10 м.

На місце події виїхало відділення 6 ДПРЧ міста Ківерці та група рятувальних робіт міста Луцьк.

По прибуттю рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі і за допомогою мотузки спустилися на дно криниці. Потерпілому надягли маску і, зафіксувавши його мотузкою, підняли на поверхню та передали працівникам медичної служби.
На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО
На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО

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Теги: Ківерці, чоловік, криниця
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