На Волині у криницю впав чоловік. ФОТО

Сьогодні до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Ківерці на вулиці Філатова у криницю впав чоловік.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Проводячи ремонтні роботи в приміщенні каналізаційно-насосної станції, чоловік оступився й упав у колодязь глибиною 10 м.На місце події виїхало відділення 6 ДПРЧ міста Ківерці та група рятувальних робіт міста Луцьк.По прибуттю рятувальники включилися в апарати на стисненому повітрі і за допомогою мотузки спустилися на дно криниці. Потерпілому надягли маску і, зафіксувавши його мотузкою, підняли на поверхню та передали працівникам медичної служби.