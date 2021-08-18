Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Понад чотири сотні лучан долучилися до традиційного велопробігу у вишиванках. Патріотичний захід, приурочений до Дня міста, відбувся на Театральному майдані.
Керманичі двоколісних здолали маршрут, за яким курсує тролейбус № 15, а це близько 11 кілометрів, пише ІА "Волинські новини".
Зазвичай цю дистанцію долають за годину, сьогодні впоралися за понад 40 хвилин. Організувала патріотичну акцію Луцька міська рада.
До участі долучилися сотні небайдужих лучан, активісти, представники міської влади. У колоні також їдуть військовослужбовці Збройних сил України. За словами організаторів, участь військових показує, що місто сильне і незламне.
Сотні учасників стартували з центру міста і рушили в сторону вулиці Винниченка. Крім велосипедистів, до пробігу долучилися байкери. Під час акції також збирали кошти на потреби військових. Після велопробігу у місті відбудеться ще чимало заходів.
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Керманичі двоколісних здолали маршрут, за яким курсує тролейбус № 15, а це близько 11 кілометрів, пише ІА "Волинські новини".
Зазвичай цю дистанцію долають за годину, сьогодні впоралися за понад 40 хвилин. Організувала патріотичну акцію Луцька міська рада.
До участі долучилися сотні небайдужих лучан, активісти, представники міської влади. У колоні також їдуть військовослужбовці Збройних сил України. За словами організаторів, участь військових показує, що місто сильне і незламне.
Сотні учасників стартували з центру міста і рушили в сторону вулиці Винниченка. Крім велосипедистів, до пробігу долучилися байкери. Під час акції також збирали кошти на потреби військових. Після велопробігу у місті відбудеться ще чимало заходів.
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Велопробіг у вишиванках: понад чотири сотні лучан долучилися до патріотичного заходу у День міста. ФОТО
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