Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами.
Про це повідомили у бригаді.
"Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою FPV-дрона вразили бліндаж на ворожих позиціях, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект! Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки! А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає…", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у бригаді.
"Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою FPV-дрона вразили бліндаж на ворожих позиціях, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект! Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки! А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає…", - йдеться в повідомленні.
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