Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО

Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами. ВІДЕО
Волинські тероборонівці за допомогою FPV-дрона знищили бліндаж з окупантами.

Про це повідомили у бригаді.

"Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою FPV-дрона вразили бліндаж на ворожих позиціях, в якому на той момент зібрався особовий склад окупантів, а також зберігався боєкомплект! Знищених орків на вході до пекла вже гостинно «приймають» чортяки! А ось ще живим окупантам вчергове варто задуматися – що вони роблять на чужій землі і який кінець на них тут чекає…", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинські тероборонівці, бліндаж
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