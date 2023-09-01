В небі над Донецьком замайорів прапор України, який запустили захисники
Сьогодні, 11:20
Українські військові 9 вересня в Авдіївці Донецької області на честь дня міста запустили в небо державний прапор України, він полетів в бік окупованого Донецька і згодом приземлився у Ленінському районі міста.
Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності - запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить", - йдеться в повідомленні.
Зранку 9 вересня місцевий телеграм-канал опублікував кілька відео, на яких український прапор летить на повітряних кульках в небі над Київським та Калінінським районом окупованого Донецька.
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Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Сьогодні 245 річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності - запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Вже чуємо перехвати, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагались його збити. Але над Київським районом Донецька державний прапор вже майорить", - йдеться в повідомленні.
Зранку 9 вересня місцевий телеграм-канал опублікував кілька відео, на яких український прапор летить на повітряних кульках в небі над Київським та Калінінським районом окупованого Донецька.
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