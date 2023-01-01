В Україну прибув очільник МЗС Японії: вперше з початку повномасштабної війни
Сьогодні, 11:00
До України 9 вересня з неоголошеним візитом прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про прибуття Йошімаса повідомила пресслужба посольства Японії в Україні, пише Громадське.
Це перший візит Хаяші Йошімаса в Україну після того, як росія вторглася в лютому 2022 року. Японія стала останньою серед країн «Великої сімки», хто відправив свого міністра закордонних справ в Україну після нападу рф, вказує Kyodo News.
На сайті японського відомства зазначено, що Йошімаса планує зустрітися у Києві з українським колегою Дмитром Кулебою. Йошімаса проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та розповість йому про плани Японії провести конференцію для сприяння економічному відновленню України на початку 2023 року.
Kyodo News з посиланням на джерела у японському уряді пише, що Хаяші та Кулеба погодяться розробити документ про двосторонню співпрацю.
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Про прибуття Йошімаса повідомила пресслужба посольства Японії в Україні, пише Громадське.
Це перший візит Хаяші Йошімаса в Україну після того, як росія вторглася в лютому 2022 року. Японія стала останньою серед країн «Великої сімки», хто відправив свого міністра закордонних справ в Україну після нападу рф, вказує Kyodo News.
На сайті японського відомства зазначено, що Йошімаса планує зустрітися у Києві з українським колегою Дмитром Кулебою. Йошімаса проведе в Києві переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та розповість йому про плани Японії провести конференцію для сприяння економічному відновленню України на початку 2023 року.
Kyodo News з посиланням на джерела у японському уряді пише, що Хаяші та Кулеба погодяться розробити документ про двосторонню співпрацю.
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